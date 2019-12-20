TİSK'in 27'nci Olağan Genel Kurulu 27 Aralık'ta toplanacak

20.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:14

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) 27'nci Olağan Genel Kurulu, 27 Aralık'ta Ankara'da toplanacak.

TİSK'ten yapılan yazılı açıkalamada, 57'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Konfederasyonun, Türk işverenlerini yurt içi ve dışında endüstriyel ilişkiler alanında temsil etme yetkisi bulunan tek üst kuruluş olduğu vurgulandı.

Yarım asrı geride bırakan TİSK'in 27'nci Olağan Genel Kurulunun 27 Aralık Cuma günü Ankara'da toplanacağı belirtilen açıklamada, "Genel Kurulumuz, 27 Aralık'ta J.W. Marriott Otel'deki kokteylle başlayıp gala yemeğiyle devam edecek. 28 Aralık Cumartesi günü aynı yerde genel kurul görüşmeleri ve seçimler sona erecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA