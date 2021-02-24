TİSK ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca "İş Teftişi Uygulamaları" konulu çevrim içi seminer düzenlendi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyon (TİSK) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından "İş Teftişi Uygulamaları" konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyon (TİSK) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından "İş Teftişi Uygulamaları" konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

TİSK İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kocagül, seminerde yaptığı konuşmada, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın büyük bir değişimden geçtiğini söyledi.

Kocagül, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının, çalışma hayatını geliştirmek, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik ortamı oluşturmak ve çalışma barışını sağlamak amacıyla yürüttüğü faaliyetlerle klasik bir yapı olmanın çok ötesine geçtiğini belirtti.

Başkanlığın teftiş anlayışının son derece yapıcı olduğunu ifade eden Kocagül, "Önce rehberlik ediyorlar, çözümleri anlatıyorlar, uyarıyorlar, süre veriyorlar en son ceza ve benzeri uygulamalara müracaat ediyorlar. Bu yapıcı anlayış, konfederasyon olarak bizim için de son derece önemli. Gururla ifade ediyorum ki rehberlik anlayışı, özellikle konfederasyonumuzun temsil ettiği üye sendikalar ve bağlı iş yerleri açısından da çok kıymetli ve koruyucu bir nitelik taşımaktadır." diye konuştu.

Levent Kocagül, bu önleyici denetim özelliğinin daha da ileriye taşınması gerektiğini dile getirdi.

"Üzerimize düşeni layıkıyla yapmaya çalıştık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkan Yardımcısı Vekili Onur Batuman da "Pandemi Döneminde İşin Yürütümü Yönünden Teftiş Uygulamaları" konusunda sunum yaptı.

Dünyanın salgın nedeniyle başka bir sürece girdiğini ifade eden Batuman, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, hükümetin istihdamı koruma perspektifiyle aldığı kararlar çerçevesinde öncelikle kısa çalışma uygulamasındaki uygunluk tespiti görevini yerine getirdik. 1000'e yakın iş müfettişi olarak, 670 bine yakın iş yerinin uygunluk tespiti incelemesini gerçekleştirdik. Bizim için gerçekten de zor bir dönemdi ama ülkenin geçirdiği koşullar dikkate alındığında üzerimize düşeni layıkıyla yapmaya çalıştık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe