Tisk Genel Sekreteri Koç'tan Asgari Ücret Açıklaması

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç asgari ücrete ilişkin, "Biz hedef enflasyonla birlikte, 2019 yılı yeni ekonomik program da var olan hedeflerin dikkate alınmasını talep etmiştik ama bu taleplerimizin üzerinde oldu" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için son kez bir araya geldi. Toplantıda işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve işçi kesimini temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri yer aldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında gerçekleşen komisyonunun ardından bakanlıkta asgari ücreti açıklamak üzere basın toplantısı düzenlendi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak itibariyle asgari ücretin brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

"Taleplerimizin üzerinde oldu"

Toplantı sonrası basın mensuplarına rakama ilişkin değerlendirmede bulunan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Beklentilerimizin üzerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Malumunuz ilk toplantıdan itibaren biz hedef enflasyonla birlikte, 2019 yılı yeni ekonomik program da var olan hedeflerin dikkate alınmasını talep etmiştik ama bu taleplerimizin üzerinde oldu. Biz masaya bugün rakam getirmedik, 2019 yılı hedef enflasyonu 15,9 bununla birlikte işsizlik ve büyüme rakamlarının dikkate alınmasını gerektiğini ifade ettik" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA