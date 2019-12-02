TİSK Genel Sekreteri Koç: "(Asgari ücret) Veriler geldiğinde görüşlerimizi tekrar paylaşacağız"
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TİSK Genel Sekreteri Koç: "(Asgari ücret) Veriler geldiğinde görüşlerimizi tekrar paylaşacağız"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı.

02.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:58
TİSK Genel Sekreteri Koç:

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un konuşması ANKARA - Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: TİSK Genel Sekreteri Koç: "(Asgari ücret) Veriler geldiğinde görüşlerimizi tekrar paylaşacağız"
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