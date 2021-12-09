TİSK Genel Başkanı Akkol, asgari ücreti üçlü mutabakatla belirlemek istediklerini açıkladı Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, "Çalışanların enflasyon karşısında ezilmeyeceği, dengeyi kaçırmayacak ama diğer taraftan uzun vadeli yatırım ve istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret arayışı içerisindeyiz." dedi.

Akkol, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, TİSK'in ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantısından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Komisyonun çalışmalarının devam ettiğini belirten Akkol, "Bu sene üçlü imza istiyoruz. Kamunun, Türk-İş'in ve işverenlerin imzaladığı üçlü bir mutabakata ihtiyaç var." diye konuştu.

Dünyanın ve Türkiye'nin kolay zamanlardan geçmediğini, Kovid-19 salgınının sürdüğünü vurgulayan Akkol, "Böyle bir mutabakat uzun yıllardır görülmedi. Bu mutabakatı bu sene yapmak istiyoruz. Kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla üçlü imza arayışındayız. Son yıllarda işveren kesimiyle, ondan önce işçi kesimiyle kamunun birlikte imzaladığı yıllar var. Bu yıl hep birlikte imzalamak istiyoruz." dedi.

"Dengeli bir ücret istiyoruz"

Akkol, asgari ücretin, toplumun tamamını ilgilendirdiği için başlıca gündem maddesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm kamuoyunun ilgisi burada. Bu yıl hızlı bir şekilde belirleyelim. Bunu bir gündem maddesi olmaktan çıkaralım arzusundayız. Dengeli bir ücret istiyoruz. Çalışanların enflasyona ezdirilmemesi yönünde hem Bakanlığımızın hem işçi kesiminin hem de işverenlerin bir mutabakatı var. Bu uzun yıllardır görülmemiş bir mutabakat. Çalışanların enflasyon karşısında ezilmeyeceği, dengeyi kaçırmayacak ama diğer taraftan uzun vadeli yatırım ve istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret arayışı içerisindeyiz."

"Ülkemizin geleceği için doğru kararları vermeye çalışıyoruz"

TİSK Genel Başkanı Akkol, işçi, işveren ve kamuyu birbirinden ayrı görmediklerini dile getirerek, "Farklı taraflar olarak nitelendirilsek de işçileri temsil eden Türk-İş, kamuyu temsil eden Bakanlığımız ve işvereni temsil eden TİSK arasında hakikaten kuvvetli bir iş birliği ve uyum var. Bazen mutabık kalamadığımız konular var ama üçlü sac ayağının tarafları olarak ülkemizin geleceği için doğru kararları vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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