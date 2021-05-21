TİSK, Engelsiz Gelişim Akademisi ile engellilere ücretsiz eğitim verecek
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TİSK, Engelsiz Gelişim Akademisi ile engellilere ücretsiz eğitim verecek

TİSK, Engelsiz Gelişim Akademisi ile engellilere ücretsiz eğitim verecek
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) iş birliğiyle engellilere çevrim içi eğitimlerin verileceği Engelsiz Gelişim Akademisi kuruldu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) iş birliğiyle engellilere çevrim içi eğitimlerin verileceği Engelsiz Gelişim Akademisi kuruldu.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, TİSK'in koordinatörlüğünde, sivil toplum kuruluşları ve İŞKUR'un da desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, engellilere kişisel ve profesyonel gelişim, mesleki gelişim ile bilişim eğitimleri verilecek.

Oluşturulan Engelsiz Gelişim Akademisi'nde zengin eğitim içerikleri engellilere ücretsiz sunulacak. Eğitim içerikleri engelli bireylere özel geliştirilecek. Akademide işitme ve görme engellilerin faydalanacağı eğitim içerikleri bulunacak.

Eğitim içerikleri, proje kapsamında iş birliği yapılan Türk Traktör bünyesinde kurulacak Eğitim Tasarım Laboratuvarı'nda işaret dili, ayrıntılı alt yazı ve sesli betimleme destekli hazırlanacak. Eğitimler iş yerlerinin ve engellilerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanacak.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, projenin, engellilere özgü eğitim içerikleri sunan çevrim içi platformların eksikliğinin giderilmesi için fırsat olduğunu belirtti.

Teknoloji sağlayıcıların, bu konuda girişimleri olan şirketlerin ve akademik uzmanların desteğiyle özel içerikleri en kısa zamanda üretmeye başlayacağını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Kişisel gelişim eğitimleriyle engelli bireylerin sosyal entegrasyonlarına katkı sağlarken, mesleki eğitim ve bilişim eğitimi içerikleriyle teknik yetkinliklerini geliştirip istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyoruz. Yaşadığımız bu zor süreçte 'Engelsiz Gelişim Akademisi ile gelişimini eşitlemek senin elinde.' diyerek engelli bireylerimizin ve çalışanlarımızın bir nebze de olsa destekçisi olmayı, gelişimlerine katkı sunmayı umuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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