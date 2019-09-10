TİSK çalışma hayatının "Davos"unu toplayacak

10.09.2019 11:06

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yönetimleri ile bağlı sendika yöneticilerinin katılımıyla Ortak Paylaşım Forumu düzenleyecek.

Forumda, çalışma hayatında geri planda kalan kadın, genç, engelli ve çevre gibi başlıkların etraflıca masaya yatırılması planlanıyor.



TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, konfederasyonlarının düzenleyeceği Ortak Paylaşım Forumu hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Çalışma hayatının paydaşlarının sosyal diyalog kanallarını güçlendirmek için bir forum düzenleme kararı aldıklarını belirten Koç, bu forumda çalışma hayatında geri planda kalan kadın, genç, engelli ve çevre gibi başlıkları ele almayı planladıklarını söyledi.



Antalya'daki Calista Luxury Resort Otel'de 11-13 Ekim'de düzenlenecek foruma Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yönetimleri ile bunlara bağlı sendikaların yöneticilerinin katılacağını vurgulayan Koç, şu bilgileri verdi:



"Kapsamı ve tarafları bakımında yapacağımız organizasyonla dünyaya örnek olmak istiyoruz. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu gibi geleneksel hale getirmek istediğimiz forumla, çalışma hayatının taraflarını aynı masa etrafında toplayıp ülke yararına kararlar almayı amaçlıyoruz. Forumun sonunda tüm katılımcıların söz sahibi olduğu bir sonuç bildirgesi yayımlamayı planlıyoruz. Hedefimiz, kadın, genç, engelli ve çevre gibi başlıklarda bildirgede yer alan maddelerin toplu iş sözleşmelerinin kapsamına dahil edilmesi."



"Forum, sendikalar arasında sinerji yaratacak"



Ortak Paylaşım Forumu'nda iş sağlığı ve güvenliği ile mesleki eğitim gibi konuların da ele alınacağını bildiren Koç, etkinliğin hem işçi ve işveren sendikaları hem de işçi sendikalarının kendi arasında sinerji yaratacağına inandıklarına değindi.

Akansel Koç, Forumda işçi ve işveren kesiminin yanında kamudan temsilcilerin de olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ı davet ettiğimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'tan katılım sözünü aldığımız foruma, çalışma hayatının paydaşı olan çok sayıda bürokrat da katılacak. Toplamda 350'den fazla üst düzey katılımcının iştirak edeceği forumumuza, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder ile Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow'u da davet ettik."



"Ülke ekonomisi için daha fazla değer üretmek istiyoruz"



TİSK'in 9 farklı sektörü temsil eden, 21 üye işveren sendikasının bulunduğuna işaret eden Koç, ulusal düzeyde 40'tan fazla, uluslararası düzeyde ise 8 temsil yetkilerinin bulunduğunu vurguladı.

Konfederasyonlarına üye işletmelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) 200 milyar dolar, ihracata 100 milyar dolar ve 2 milyon kişiyle de istihdama yüzde 5,5 katkı sağladığına dikkati çeken Koç, SGK gelirleri içerisinde üyelerinin payının yüzde 15'i bulduğunun altını çizdi.

TİSK'in Özgür Burak Akkol'un Yönetim Kurulu Başkanı olmasıyla yeni bir sayfa açtığını ifade eden Koç, yeni dönemde bankacılık, enerji ve imalat sektörlerinde işveren sendikalarının kurulmasına öncülük etmek ve ülke ekonomisi için daha fazla değer üretmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA