TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol: "(Asgari ücretin tespiti) Devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi... - Haberler Ekonomi
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TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol: "(Asgari ücretin tespiti) Devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi...

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol: "(Asgari ücretin tespiti) Devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyorum.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol : "(Asgari ücretin tespiti) Devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyorum. Özellikle vergi indirimi ve teşvik konusu burada belirleyici olacaktır." - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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