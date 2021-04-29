TİSK Başkanı Akkol'dan ücretsiz izin yerine kısa çalışma ödeneğinin tercih edilmesi çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

TİSK Başkanı Akkol'dan ücretsiz izin yerine kısa çalışma ödeneğinin tercih edilmesi çağrısı Açıklaması

TİSK Başkanı Akkol'dan ücretsiz izin yerine kısa çalışma ödeneğinin tercih edilmesi çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, tüm işverenlere ücretli ya da ücretsiz izin yerine öncelikli olarak kısa çalışma ödeneğini tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, tüm işverenlere ücretli ya da ücretsiz izin yerine öncelikli olarak kısa çalışma ödeneğini tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Akkol, yazılı açıklamasında, TİSK ekosisteminin önceliğinin, her zaman çalışma arkadaşlarının sağlık ve istihdamını korumak olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgını sürecinde de sağlığın ve istihdamın korunması için büyük çaba içerisinde olduklarını belirten Akkol, şunları kaydetti:

"Devletimiz de bu süreçte yapıcı yaklaşımıyla hem çalışanlarımızın hem de işletmelerimizin yanında olduğunu her zaman gösterdi. Ülke tarihinde ilk kez 15 ay boyunca uygulanan kısa çalışma ödeneği sırasında, biz de TİSK ekosistemindeki işverenler olarak çalışma arkadaşlarımızın ücretli ya da ücretsiz izin yerine kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını teşvik ettik. Tüm işverenlerin de çalışma arkadaşlarımızın gelirini azami düzeyde korumak için, ücretli ya da ücretsiz izin yerine öncelikli olarak kısa çalışma ödeneğini tercih etmelerini son derece önemli buluyoruz."

Akkol, devletin aldığı tedbirler sonucunda salgının en az hasarla atlatılacağına inançlarının tam olduğunun altını çizerek, "Bu süre içerisinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edilmesinin, istihdamın korunmasına çok önemli katkı sağlayacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Özcan Deniz Meral Kaplan
Spor Diego Muslera Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TİSK Başkanı Akkol'dan ücretsiz izin yerine kısa çalışma ödeneğinin tercih edilmesi çağrısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:44:15. #1.16#

title