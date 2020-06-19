TİSK Başkanı Akkol'dan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi açıklaması Açıklaması
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TİSK Başkanı Akkol'dan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi açıklaması Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi konusunda görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını belirterek, "Bundan sonra da sürece ve görüşmelere katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

TİSK Başkanı Akkol'dan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi açıklaması Açıklaması
19.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:26

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi konusunda görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını belirterek, "Bundan sonra da sürece ve görüşmelere katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, içinden geçilen süreçte ana bakış açılarının işletmelere ilave maliyet getirmeden toparlanmaya ve istihdama odaklanmak olduğunu belirtti.

İstihdamın ve işletmelerin korunup artırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Akkol, gündemde olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle ilgili şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan toplantıda da Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle ilgili görüş ve önerilerimizi aktarma fırsatı bulduk. Bundan sonra da sürece ve görüşmelere katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 58 yıllık tarihinde olduğu gibi TİSK, bugün ve yarın da çalışma hayatında Türk işverenini en doğru şekilde temsil etmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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