TİSK Başkanı Akkol'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması
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TİSK Başkanı Akkol'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

28.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:57
TİSK Başkanı Akkol'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Cumhuriyetimizin atılım ve başarıları, karşımıza çıkan her türlü engelin aşılması konusunda bizlere güç vermektedir.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Cumhuriyetimizin atılım ve başarıları, karşımıza çıkan her türlü engelin aşılması konusunda bizlere güç vermektedir." ifadesini kullandı.

Akkol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içinde olduğunu belirtti.

Dünyaya örnek bir kurtuluş destanın ardından kurulan Cumhuriyet'in ulusun en büyük kazancı olduğuna dikkati çeken Akkol, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin atılım ve başarıları, karşımıza çıkan her türlü engelin aşılmasında bizlere güç vermektedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz.' sözü her daim pusulamızdır. Bundan da aldığımız ilhamla geleceğe emin adımlarla yürüme ve ülkemizi daha ileriye taşıma azim ve kararlılığı içindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve Konfederasyonumuz adına, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum."

Akkol, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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