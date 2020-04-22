TİSK Başkanı Akkol'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerinden taviz verilmeden her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kutlanması dileğinde bulundu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerinden taviz verilmeden her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kutlanması dileğinde bulundu.

Akkol, yayımladığı bayram mesajında, bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünden yola çıkan aziz milletin egemenlik hakkını kazanıp kendi kendini yönetebilme kabiliyetini bir asır önce bütün dünyaya ilan ettiğini belirten Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.' sözüyle Meclisin açıldığı 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına armağan ederek Türkiye'nin gelecek nesillere verdiği önemi ve güveni tüm dünyaya göstermiştir. Şahsım ve camiamız adına, TBMM'nin açılmasını sağlayan ve böylelikle bu özel günü geleceğimiz olan çocuklarımıza kazandıran Büyük Atatürk başta olmak üzere, bugünlere ulaşmamız için c?nını ort?y? koy?n aziz şehitlerimiz ile kahraman g?zilerimizi s?ygı ve minnetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız başta olmak üzere tüm ulusumuzun bayramını kutluyorum. Birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlemeye ihtiyacımız olan bu zor günlerde, salgın tedbirlerinden taviz vermeden bayramımızın her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kutlanmasını diliyorum."

Kaynak: AA