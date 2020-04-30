TİSK Başkanı Akkol'dan 1 Mayıs mesajı Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 1 Mayıs Emek ve Dayanıs¸ma Gu¨nu¨ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 1 Mayıs Emek ve Dayanıs¸ma Gu¨nu¨ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkol, yazılı açıklamasında, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyanın zor bir sınavdan geçtiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının virüsle mücadelede ön saflarda yer aldığını ve onları yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Akkol, şunları kaydetti:

"Sosyal diyalogla, c¸alıs¸ma arkadas¸larımız ve is¸verenlerimizin ortak c¸abası ve emegˆiyle bugu¨nler geride kalacak ve bizler u¨retmeye, Tu¨rkiye'nin yarınları ic¸in degˆerler olus¸turmaya devam edecegˆiz. Tu¨m c¸alıs¸ma arkadas¸larımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanıs¸ma Gu¨nu¨'nu¨ en ic¸ten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA