TİSK Başkanı Akkol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması
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TİSK Başkanı Akkol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması

TİSK Başkanı Akkol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Akkol, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı 19 Mayıs'ın 102. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Bu anlamlı günün gençlere armağan edilmesinin gelecek nesillere duyulan güvenin göstergesi olduğunu vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"İşverenler olarak bizler de gençlerimize güvenimizi her platformda ifade ediyor ve onları geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha iyi bir gelecek gençlerimizi yarına hazırlamakla mümkün. Dijital dönüşümün giderek hız kazandığı, çalışma hayatının yeniden şekillendiği bu dönemde gençlerimizi geleceğe bugünden hazırlamanın çok büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bu dönüşüm sürecinde gençlerimizi çağa uygun yetkinliklerle donatmalıyız. Biz de bunun bilinci ve sorumluluğuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

En kısa sürede bayramların sağlıkla ve yüz yüze kutlanacağı günlere erişilmesini dileyen Akkol, "Konfederasyonumuz ve şahsım adına, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız tüm gençlerimiz ve ulusumuz için kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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TİSK Başkanı Akkol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Haberler
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