TİSK Başkanı Akkol, 109. Uluslararası Çalışma Konferansının "İş Dünyası Zirvesi" oturumuna katıldı
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TİSK Başkanı Akkol, 109. Uluslararası Çalışma Konferansının "İş Dünyası Zirvesi" oturumuna katıldı

TİSK Başkanı Akkol, 109. Uluslararası Çalışma Konferansının 'İş Dünyası Zirvesi' oturumuna katıldı
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 109. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlediği İş Dünyası Zirvesi'ne katıldı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 109. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlediği İş Dünyası Zirvesi'ne katıldı.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, ILO'nun 109. Uluslararası Çalışma Konferansı çevrim içi devam etti.

Konferans kapsamında düzenlenen İş Dünyası Zirvesi oturumunda, 187 üye devletin hükümet, işveren ve işçi temsilcileri yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın açılış konuşması yaptığı İş Dünyası Zirvesine, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İşveren Delegesi Özgür Burak Akkol da katıldı.

Zirvede, Kovid-19 krizi sonrası toparlanma sürecinde küresel iş birliği ve iş dünyasının rolü ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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TİSK Başkanı Akkol, 109. Uluslararası Çalışma Konferansının "İş Dünyası Zirvesi" oturumuna katıldı - Haberler
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