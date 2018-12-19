TİSK: 2000 TL asgari ücret YEP'e uygun değil
TİSK Başkanı Kudret Önen, asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması talepleri için "Bu tür taleplerin Yeni Ekonomik Program içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ve diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz" dedi.
TİSK Başkanı Kudret Önen, asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması talepleri için "Bu tür taleplerin Yeni Ekonomik Program içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ve diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com