TİSK: 2000 TL asgari ücret YEP'e uygun değil

TİSK Başkanı Kudret Önen, asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması talepleri için "Bu tür taleplerin Yeni Ekonomik Program içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ve diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz" dedi.

TİSK: 2000 TL asgari ücret YEP'e uygun değil

TİSK Başkanı Kudret Önen, asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması talepleri için "Bu tür taleplerin Yeni Ekonomik Program içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ve diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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