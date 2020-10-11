TISİAD heyeti Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinanoğlu ile gelişmeleri değerlendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TISİAD heyeti Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinanoğlu ile gelişmeleri değerlendirdi

11.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 11.10.2020 01:03
TISİAD heyeti Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinanoğlu ile gelişmeleri değerlendirdi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Irak'ta çeşitli incelemelerde bulunduktan sonra ülkeye geri dönen Türkiye-Irak Sanayici ve İşadamları Derneği (TISİAD) üyelerini makamında kabul ederek gelişmeleri değerlendirdi.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Irak'ta çeşitli incelemelerde bulunduktan sonra ülkeye geri dönen Türkiye-Irak Sanayici ve İşadamları Derneği (TISİAD) üyelerini makamında kabul ederek gelişmeleri değerlendirdi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç, TISİAD Başkan Yardımcıları Reber Haşimoğlu, Ahmet Akkurt ve yönetim kurulu üyeleri Orhan Altınöz ile M. Salih Çelik'i makamında kabul edip ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Misafirleri makamında ağırlayan Başkan Vekili Sinanoğlu, Irak gezisi hakkında TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç'tan bilgi aldı. Türkiye - Irak ülkeleri arasında ticari, sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkilerin arttırılması, mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması amacını taşıyan derneğin ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade eden Sinanoğlu "İş adamlarını ilçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk, muhtemel işbirliği alanları üzerinde bilgi alışverişinde bulunduk, ilçemizde yatırım olanakları üzerinde konuştuk. Yakın tarihte TISİAD'ın bölge toplantısına Cizre'nin ev sahipliği yapması konusunda değerlendirmelerde bulunduk. İlçemize yatırımcı ilgisinde artış var, bu ilginin somut yatırımlara dönüşmesi konusunda gayret gösteriyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Caner Cindoruk Seren Serengil
Spor Falcao Samatta Caner Erkin Malcolm Thomas Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Hatay Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TISİAD heyeti Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinanoğlu ile gelişmeleri değerlendirdi - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 01:03:33. #1.14#
title