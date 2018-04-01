Tisaş' In Yeni Nesil Polimer Tabancaları Göz Dolduruyor

Türk Savunma Sanayii'nin önemli aktörlerinden Trabzon Silah Sanayi A.Ş. (TİSAŞ) polimer tabanca sektörüne kazandırdığı yeni modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz 9-12 Mart tarihlerinde Almanya Nurnberg'de düzenlenen IWA Outdoor Classics Fuarı'nda sahne alan TİSAŞ, yeni nesil polimer tabancaları ile göz doldurarak pek çok ülke ile ihracat protokolleri imzaladı. 2018 yılı içerisinde seri üretime geçilecek olan Zigana Piyade Tüfeği haberleri daha canlılığını korurken, bu başarının hemen ardından üretim ve sevkiyatına başlanan yeni nesil polimer tabancalarda umulanın çok üzerinde bir taleple karşılaştıklarını söyleyen TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, sahanın ve sektörün sesine kulak vermeye devam ettiklerini, tüm üretim planlarını bu yönde yaptıklarını söyledi.

Hafif silah sektöründe polimer grubun özellikle 21-35 yaş arası ve taktik görev icra eden kolluk kuvvetleri nezdinde her geçen gün artan bir talep oluşturduğunu belirten Alemdaroğlu "Dünya çapında polimer tabanca grubunda söz sahibi firmalar var. Bu firmaların marka gücü, tamamen bizlerden çok daha önce bu ürünleri üretip kullanıcılara sunmalarından kaynaklanıyor. Bir sektörde bir ürünü ilk kim üretirse marka algısı en güçlü ürün o olur. Bu şekilde oluşan global marka gücü sayesinde ülkemizden dışarıya aktarılan milyarlarca dolar kullanıcı sermayesi söz konusu. Dışarıya akan bu parayı ve talebi yurtiçine kaydırmak adına bizler, 2016 yılında ilk polimer tabancamız olan Zigana PX-9 markamızı piyasaya sürdük. Bu markamızla birlikte çok kısa bir sürede gerek yurtiçinde ve gerekse de yurtdışında hatırı sayılır bir satış ve popülarite sağladık. Hemen ardından 2017 yılında bu markamızın inox modelini çıkartarak Zigana PX-9 tabancamızın başarısını taçlandırdık. 2018 yılının Mart ayının başında da Zigana PX-9 markamızın biraz daha uzun namlu boyuna sahip olan Zigana P9L ve Zigana P9LC markalarımızı hem siyah hem de inox modelleriyle satışa çıkartarak polimer tabanca çeşidimizi arttırmış olduk. Yeni markalarımız olan Zigana P9L ve Zigana P9LC tabancalarımız geride kalan 1 ay gibi kısa bir sürede büyük beğeni kazanarak her geçen gün satışını arttırmaya devam ediyor. NATO standartlarında üretilen ve uzun ömürlü soğuk dövme namlu teknolojisine sahip tabancalarımızla, marka algısı yüksek olan ithal markalar ile ihracat bağlamında mücadelemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Kullanıcılarımızın bu markalar yerine yerli polimer tabancalarımızı tercih etmeleri de bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır" dedi.

"Sürdürülebilir Kalite" olgusu üzerine Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerine değinen Alemdaroğlu, "Mühim olan ilk üretilen değil, sonradan üretilse bile sürdürülebilir maksimum kalite felsefesine sahip, uygun fiyatlı ve taktiksel kullanım amaçlarına uygun esneklikte ürünlerle yüksek müşteri memnuniyeti sağlayabilmektir"diye konuştu. - TRABZON