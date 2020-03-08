Tiryakioğlu ailesinin acı günü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Tiryakioğlu ailesinin acı günü - Haberler
Gaziantep Ticaret Borsası, Ahmet Tiryakioğlu, Meclis Başkanı, Yerel

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Tiryakioğlu ailesinin acı günü Nigar Tiryakioğlu gözyaşlarıyla defnedildi Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nun annesi Nigar Tiryakioğlu gözyaşlarıyla defnedildi.

08.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:01
Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Nigar Tiryakioğlu gözyaşlarıyla defnedildi

GAZİANTEP - Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nun annesi Nigar Tiryakioğlu gözyaşlarıyla defnedildi.

Nigar Tiryakioğlu'nun cenazesi Şireci Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Annesinin ölümü karşısında büyük üzüntü yaşayan Ahmet Tiryakioğlu ve kardeşlerini sevenleri ve dostları acılı gününde yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, CHP İl Başkanı Hayri Sucu'nun yanı sıra siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak Haberler
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti Haberler
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Muhterem Nur Müslüm Gürses Eser Yenenler Alpaslan Özmol
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fatih Karagümrük Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla İtalya Avrupa Yunanistan Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: Tiryakioğlu ailesinin acı günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 20:34:13. #1.15#