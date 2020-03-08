Tiryakioğlu ailesinin acı günü
Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nun annesi Nigar Tiryakioğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
08.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:30
Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nun annesi Nigar Tiryakioğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Nigar Tiryakioğlu'nun cenazesi Şireci Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedilecek. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA