Tiryakioğlu ailesinin acı günü
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Gaziantep Ticaret Borsası, Ahmet Tiryakioğlu, Meclis Başkanı, Güncel

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nun annesi Nigar Tiryakioğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

08.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:30
Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nun annesi Nigar Tiryakioğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Nigar Tiryakioğlu'nun cenazesi Şireci Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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