Tırtılların kelebeğe dönüşme yolculuğu
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Tırtılların kelebeğe dönüşme yolculuğu

Tırtılların kelebeğe dönüşme yolculuğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da onlarca çam keseböceğinin (tırtıl) kelebeğe dönüşmek için yaptığı yolcular ilginç görüntüye sahne oldu.

Adıyaman'da onlarca çam keseböceğinin (tırtıl) kelebeğe dönüşmek için yaptığı yolcular ilginç görüntüye sahne oldu.

Adıyaman'da hava sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan tırtılların kelebeğe dönüşmek için yaptığı yolculuk Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde görüntülendi.

Yaklaşık 40 adet tırtılın sıralı bir şekilde dizildiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam keseböceklerinin bir kelebek türü olduğu, tırtılların orman zararlısı bir böcek olduğu biliniyor. - ADIYAMAN

Tırtılların kelebeğe dönüşme yolculuğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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