Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu
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Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu

15.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 15.11.2020 11:09
Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu

BURSA'da, geçen yıl tırtıl istilasıyla gündeme gelen İnegöl- Domaniç arasındaki ormanlık alan, biyolojik mücadele sonrası yeniden canlandı.

BURSA'da, geçen yıl tırtıl istilasıyla gündeme gelen İnegöl- Domaniç arasındaki ormanlık alan, biyolojik mücadele sonrası yeniden canlandı. Havadan dronla görüntülenen ormanlık alan, sonbaharda sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü.

Bursa- Kütahya arasındaki İnegöl- Domaniç yolu üzerinde bulunan ve bünyesinde meşe ve çam türleri ile kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve Batı Karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran ormanlık alan, sonbaharın son günlerinde güzelliğiyle hayran bıraktı. Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarını barındıran ağaçlar doyumsuz manzarasıyla ilgi çekti.Yeşilin tüm renklerini barındıran ormanlık alan, dronla havadan görüntülendi. Geçen yıl tırtıl istilasıyla gündeme gelen ormanlık alanda, biyolojik mücadele başlatılmıştı. Bu kapsamda 'Bacillus' denilen bir bakteri ormanlık alana salınıp, sonraki evrede ise 'predator' denilen avcı böcekler bölgeye bırakıldı.


Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu
Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu
Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu
Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu
Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu
Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu
Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu
Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu
Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu
Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu
Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu
Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu
Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu
Tırtıl istilasındaki orman, biyolojik mücadeleyle yeniden hayat buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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