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TIRPORT, SSL Link ile nakliye sürecini canlı izleme imkanı

Lojistik yönetimini dijitalleştiren TIRPORT, yeni hizmeti "SSL Link" ile yük sahiplerine nakliye süreçlerinin her aşamasını cep telefonlarından canlı olarak adım adım izleme imkanı veriyor.

25.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:14
TIRPORT, SSL Link ile nakliye sürecini canlı izleme imkanı

Lojistik yönetimini dijitalleştiren TIRPORT, yeni hizmeti "SSL Link" ile yük sahiplerine nakliye süreçlerinin her aşamasını cep telefonlarından canlı olarak adım adım izleme imkanı veriyor.

Kaynak: Dunya.com

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