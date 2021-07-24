Tırpan sallarken omzuna bağladığı şemsiyeyle kavurucu sıcaktan korunuyor
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Tırpan sallarken omzuna bağladığı şemsiyeyle kavurucu sıcaktan korunuyor

Tırpan sallarken omzuna bağladığı şemsiyeyle kavurucu sıcaktan korunuyor
Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Haberler | Güncel

ERZURUM'un İspir ilçesinde kavurucu sıcakta tarlada tırpanla ot biçen Bülent Erkan (41), şemsiyeyi omuzlarına bağlayarak kendisine gölgelik yaptı.

ERZURUM'un İspir ilçesinde kavurucu sıcakta tarlada tırpanla ot biçen Bülent Erkan (41), şemsiyeyi omuzlarına bağlayarak kendisine gölgelik yaptı. Erkan bu sayede hem serinlediğini hem de sivrisineklerden korunduğunu söyledi.

İspir ilçesinin kırsal Yedigöl Mahallesi'nde oturan Bülent Erkan, sıcaktan korunmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Erkan, çayırda tırpanla ot biçerken şemsiyeyi omuzlarından kendisine bağladı. Tırpan sallarken şemsiyenin dönüp rüzar oluşturduğunu söyleyen Erkan, aynı zamanda şemsiyenin ucuna astığı püsküller sayesinde de sivrisineklerden korunduğu belirtildi.

Bülent Erkan, bu kadar sıcak bir yaz hatırlamadığını ifade ederek, "Bu yıl aşırı derecede sıcak var. Rakım yüksek ve nem olmadığı için güneş daha etkili. Zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklıkta saatlerce tırpan sallayarak ot biçmek hiç kolay değil. Bulduğum bu basit düzenekle hem sineklerden hem de güneşten korunuyorum. Bu düzeneği birkaç kişinin kullanmaya başladığını duydum" diye konuştu.

Aynı zamanda dağcılık sporu ile de ilgilenen Bülent Erkan'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler, ilgi gördü.


Tırpan sallarken omzuna bağladığı şemsiyeyle kavurucu sıcaktan korunuyor
Tırpan sallarken omzuna bağladığı şemsiyeyle kavurucu sıcaktan korunuyor
Tırpan sallarken omzuna bağladığı şemsiyeyle kavurucu sıcaktan korunuyor
Tırpan sallarken omzuna bağladığı şemsiyeyle kavurucu sıcaktan korunuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek

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Tırpan sallarken omzuna bağladığı şemsiyeyle kavurucu sıcaktan korunuyor - Haberler
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