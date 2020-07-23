Tırpan motoru ve motosiklet hırsızları yakalandı
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Tırpan motoru ve motosiklet hırsızları yakalandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 adet tırpan motoru ile 2 motosiklet çalan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Tırpan motoru ve motosiklet hırsızları yakalandı
23.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:26

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 adet tırpan motoru ile 2 motosiklet çalan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaali ilçesinde 2 adet tırpan motoru ve 2 motosiklet çalındı. Yaşanan hırsızlık olaylarının ardından emniyet ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlığı A.Ç. (22), S.Y. (22), S.M.R. (22) ve Y.M.Ö. (21) isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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