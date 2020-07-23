Tırpan motoru ve motosiklet hırsızları yakalandı Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 adet tırpan motoru ile 2 motosiklet çalan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 adet tırpan motoru ile 2 motosiklet çalan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaali ilçesinde 2 adet tırpan motoru ve 2 motosiklet çalındı. Yaşanan hırsızlık olaylarının ardından emniyet ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlığı A.Ç. (22), S.Y. (22), S.M.R. (22) ve Y.M.Ö. (21) isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA