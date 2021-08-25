Tiroid kanseri nedir? Tiroid kanseri teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

Rahim üç katmandan oluşur: rahim boşluğunu kaplayan ve salgı bezlerini barındıran endometriyum; kasların orta tabakası olan myometrium; ve perimetri, en dıştaki zar. Tiroid ile liligli en ciddi tehlikelerden biri tiroid kanseridir. Peki, Tiroid kanseri teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır? Tiroid kanseri nedir?

Rahim, embriyo-fetüsün hamilelik boyunca büyüdüğü ve geliştiği kadın üreme organının bir parçasıdır. Yüzü aşağı dönük bir armuda benzeyen rahim, mesane ile rektum arasında yer alır. Kaudal tarafta vajina ile devam eder ve rahmin sağ ve sol boynuzlarında yumurtalıklara uzanan Fallon tüpleri bulunur. Tiroid için hemen hemen en büyük tehdit tiroid kanseridir. Tiroid kanseri nedir? Tiroid kanseri nedir? Tiroid kanseri teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

TİROİD KANSERİ NEDİR?

Rahim kanseri, rahim duvarının en iç tabakası olan endometriyum hücrelerinden kaynaklandığı için endometriyal kanser olarak da adlandırılır. Rahim duvarını oluşturan dokulardan kaynaklanan başka rahim kanseri türleri de vardır.

Risk faktörleri:

Rahim kanserine neyin neden olduğu net olarak bilinmemektedir.

• Rahim kanserinin risk faktörleri aşağıdaki gibidir:

• Kadın cinsiyet hormonunun dengesindeki değişiklikler,

• Menstrüasyonun erken başlaması,

• Hiç hamile kalmamak,

• Yaş,

• obezite,

• Meme kanseri için hormon tedavisi

• Genetik faktörler,

• Bazı diyet faktörleri Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Belirtileri:

• Rahim kanserinin olası belirtileri şunlardır:

• Menopoz sonrası vajinal kanama,

• Anormal kanama, lekelenme

• Adet döngüleri arasında kanama,

• Vajinal akıntı

• Pelvik ağrısı,

• Bilinmeyen ve istenmeyen kilo kaybı,

• İleri evre rahim kanseri yayılırsa daha fazla belirtiye neden olabilir.

Önleme:

Tedavinin ilk adımı, hastalığın başlamasına yardımcı olan risk faktörlerini hafifletmek olmalıdır. Kilo kontrolü, sağlıklı beslenme, menopoz sonrası hormonların dikkatli kullanımı, doğum kontrol haplarının makul kullanımı ve düzenli egzersiz hastanın hastalanmadan önce alması gereken koruyucu önlemlerdir. Doğum kontrol haplarının riski azalttığı düşünülmektedir.

Teşhis:

Rahim kanserini düşündüren semptomları olan bir kadın derhal doktorunu ziyaret etmelidir. Sağlık öyküsü, aile öyküsü, fizik muayene ve pelvik muayene şüpheli bir bulguya işaret ediyorsa, daha fazla araştırma planlanacaktır. Başlangıçta doktorunuz vajinaya yerleştirilmiş bir ultrason probu kullanan bir transvajinal ultrason düşünebilir. Böylece endometriumun özellikleri ve kalınlığı hakkında ön bilgi toplamak mümkün olabilir.

Doktorunuz şüpheli bulguların kaynağını öğrenmek için histeroskopi kullanabilir. İnce ve esnek bir tüp vajinal kanaldan rahim boşluğuna ilerletilir ve boşluk salinle doldurulduktan sonra rahim boşluğunun en içteki duvarı incelenir. İşlem sırasında şüpheye yol açan bölgelerden biyopsi örneği alınabilir.

Sınırlı histeroskopik biyopsi örneği tanı hakkında kesin bilgi sağlayamıyorsa, dilatasyon ve küretaj adı verilen bir işlemle rahim iç duvarının daha geniş alanlarından doku örnekleri alınır. Bu örnekler mikroskop altında incelenerek kanser hücreleri aranır.

Tedavi:

Kesin tanı konulduktan sonra atılması gereken ilk adım kanserin evresini (yani rahimde sınırlı mı yoksa yakın ve uzak doku ve organlara mı yayılmış olduğunu) belirlemek olmalıdır. Doktorunuz, çok katı kriterlere göre kanserinizin evresini (I ila IV) belirleyecektir. Rahim kanserinin çok geniş olarak lokal, sınırlı veya bölgesel ve uzak olarak evrelendirildiğini düşünebilirsiniz.

Genellikle kanser evreleri, I'den IV'e kadar olan Roma rakamlarıyla sembolize edilir. Evre IV, kanserin en ileri aşamasıdır. Her hasta için evre, yaş, genel sağlık durumu ve kişisel tercihler dikkate alınarak kişiye özel tedavi planlanır.

Rahim kanserinin tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, hormon tedavisi, radyoterapi ve ameliyat yer almaktadır. Bu tedaviler tümörü iyileştirmek için kullanılırken, ileri evrelerde yaşam kalitesini artırmak ve semptomların şiddetini hafifletmek için kullanılabilir. Ayrıca tedavi seçenekleri birlikte veya tek başına kullanılabilir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanseri tedavi etmek için ilaçlar kullanır. Bu ilaçlardaki aktif maddeler kanser hücrelerini öldürür. Kemoterapi ilaçları intravenöz veya ağız yoluyla uygulanabilir. İlaç damar yoluyla veriliyorsa, büyük bir damara kateter adı verilen ince bir tüp yerleştirilir ve tedavi süresince bu kateterden kemoterapi ilacı verilir.

Kanserin tedaviye yanıtına ve kanserin tipine göre bir veya birden fazla kemoterapi ilacı uygulanabilir. Belirli bir süre kemoterapi verildikten sonra tedaviye ara verilir. Tanımlanan bu "mola" döneminin tamamlanmasının ardından tedaviye devam edilir. Bu dönemlerin her birine siklus denir. Erken evre rahim kanserlerinde hem ameliyatın sonuçlarını iyileştirmek hem de hayatta kalma oranlarını artırmak için ameliyattan önce veya sonra kemoterapiye başlanabilir.

İleri evre kanserlerde kemoterapinin amacı semptomları hafifletmek, yaşam kalitesini yükseltmek ve mümkün olduğunca ömrü uzatmaktır.

Kemoterapinin yan etkileri kemoterapötik ajana ve doza ikincildir. Kemoterapi ilaçlarında görülen en yaygın yan etkiler arasında; halsizlik, bulantı, kusma, ağız yaraları, saç dökülmesi ve sindirim sisteminde iltihaplanma. Kemoterapinin neden olduğu yan etkiler de doktorunuz tarafından tedavi edilecektir. Yan etkilerin sağlığınızı tehdit edecek kadar şiddetli hale gelmesi durumunda doktorunuz tedaviye ara vermenizi veya başka bir kemoterapi ilacı almanızı önerebilir.

Hormon tedavisi:

Hormon tedavisinin temel amacı, endometriyal kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak ve/veya büyümeyi bastırmak için vücuttaki östrojen miktarını azaltmak için progesteron vermektir.

Radyoterapi:

Radyasyon tedavisi, yüksek güçlü enerji ışınları kullanarak kanser hücrelerini öldürmeyi amaçlar.

Radyasyon kaynağı vücut dışındaysa ve ışınlar kansere yönlendiriliyorsa bu tedaviye eksternal radyoterapi denir. Öte yandan kanserli bölgeye iğne veya kateter ile radyoaktif madde konulursa yönteme internal radyoterapi (brakiterapi) adı verilir.

Radyasyon tedavisi kanserin birinci derece tedavisi olarak da kullanılabilse de genellikle ameliyatla alınmayan hücreleri öldürmek için kullanılır. Birinci basamak tedavide çoğunlukla radyoterapi ve kemoterapi birlikte uygulanır ve bu tedavi kemoradyoterapi olarak da bilinir.

Radyoterapinin yan etkileri, radyoaktif ışınların iletildiği vücut bölgesine bağlı olarak çok geniş bir aralıkta yer alır. Sizin için geçerli olan riskler doktorunuz tarafından açıklanacaktır.

Ameliyat:

Cerrahi yaklaşım sadece rahmin (histerektomi) veya serviks, yumurtalıklar ve fallop tüplerinin uterusla birlikte çıkarılmasına (histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektomi) dayanır.

Rahmin alınması ileride çocuk sahibi olmayı imkansız hale getirecek ve yumurtalıklar alındıktan sonra menopoza gireceksiniz.

Lenf bezleri ameliyatın son aşamasında cerrah tarafından çıkarılır. Lenf düğümleri, kanserin yayılımını belirlemek için mikroskop altında incelenir.

Rahim kanseri tedavisi, tedavi sonrası hayatınız, rehabilitasyon, ağrı yönetimi, klinik çalışmalar ve rahim kanseri ile ilgili aklınızdaki tüm soruları doktorunuza sormanız, tedavinize bilinçli olarak katılmanıza ve endişelerinizi gidermenize yardımcı olacaktır.