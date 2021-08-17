TIRNAKÇILIK YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN İRANLI 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
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TIRNAKÇILIK YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN İRANLI 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'de tırnakçılık yöntemiyle A.A.T.'nin (35) 5 bin 100 dolarını çaldıkları iddia edilen İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

FATİH'de tırnakçılık yöntemiyle A.A.T.'nin (35) 5 bin 100 dolarını çaldıkları iddia edilen İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 3 Ağustos Salı günü Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde A.A.T.'nin (35) 5 bin 100 doları çalındı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, Nader E. (53), Mohsen P.(38) ve Sabzegol F.(44) isimli şüphelilerin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık suçuna karıştığını tespit etti. İran uyruklu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nader E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Mohsen P. ve Sabzegol F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay günü yaşananlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TIRNAKÇILIK YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN İRANLI 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
TIRNAKÇILIK YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN İRANLI 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
TIRNAKÇILIK YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN İRANLI 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
TIRNAKÇILIK YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN İRANLI 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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