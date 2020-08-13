"Tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
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"Tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Amasya'da yakalanan dolandırıcılık şüphelisi cezaevine gönderildi.

13.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:37

Amasya'da yakalanan dolandırıcılık şüphelisi cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, kent merkezi ve Suluova ilçesinde yaşlı iki kişinin yardım bahanesiyle "tırnakçılık" yöntemiyle 8 bin 100 lirasını çalan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Sezai A'yı yakaladı.

Şüphelinin çeşitli illerde de benzer birçok suça karıştığı gerekçesiyle arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezai A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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