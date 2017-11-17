Tırnakçılık yöntemiyle bin lira çalan hırsızlar kamerada



ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir tütüncüye gelen yabancı 2 kişi para anlatma bahanesiyle tırnakçılık diye tabir edilen yöntemle bin TL çaldı.

Olay, Yediler Arastasında meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde yabancı oldukları anlaşılan 2 şahıs tütüncüye geldi. Tütüncüden nargile kömürü isteyen bayan şahıs İngilizce olarak fiyatını sordu. İşyeri sahibi Tuncay Çaylan İngilizcesi olmadığı için işyerine gelen iki kişiye cebindeki paralarla kömürün fiyatını anlatmaya çalıştı. Yüklü miktarda parayı eline alarak saydıktan sonra tırnakçılık yöntemiyle bin TL'yi hızlı bir şekilde cebine atan bayan şahıs paranın geri kalanını Çaylan'a iade etti.

Şahısların işyerinden gitmesinin ardından cebindeki paraların eksik olduğunu fark eden Çaylan yaşananları anlattı. Öğlen saatlerinde işyerine 2 kişinin geldiğini söyleyen Çaylan, "Benden nargile kömürü istediler. Bayan olan şahıs İngilizce olarak nargile kömürünün fiyatını sordu. Benimde İngilizcem olmadığı için cebimdeki paralarla kömürün fiyatını anlatmaya çalıştım. Yüklü miktarda parayı eline alan bayan şahıs tırnakçılık yöntemiyle yaklaşık bin TL'yi cebine koymuş. Daha sonra başka bir müşterime para üstü verdiğim sırada paranın eksik olduğunu fark ettim" dedi.

Şahısların aşağıda ki komşu dükkanlara da girdiklerini, ancak onların cebinde fazla para olmadığı için para alamadıklarını söyleyen Çaylan, şahısların yakalanmasını istedi.