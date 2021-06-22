Tırnakçılık yapan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tırnakçılık yapan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı

Tırnakçılık yapan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kadın alışveriş bahanesi ile girdiği iş yerinden 'tırnakçılık' diye tabir edilen el çabukluğu yöntemi ile 100 TL çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kadın alışveriş bahanesi ile girdiği iş yerinden 'tırnakçılık' diye tabir edilen el çabukluğu yöntemi ile 100 TL çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Çakır Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motor tamir bakım ve malzemesi satan dükkana giren ve ismi öğrenilemeyen bir kadın iş yerinde bulunan Nusrettin Dede'den 50 TL'lik motor yağı alıp karşılığında 200 TL verdi. Para üstü veren Dede'den 150 TL'yi alan kadın daha sonra 100 TL'yi yırtarak Dede'ye parayı değiştirmesini ve bozuk para vermesini istedi. Bunun üzerine Dede parayı bozarak üstünü geri verdi. Parayı alan kadın ise kaşla göz arasında 100 TL'yi cüzdanın altına koyup paranın eksik olduğunu söyledi. Dede ise önce duruma şaşırıp sonra kadına verdiği parayı geri alıp sayınca gerçekten de paranın eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine kadına bir kez daha 100 TL verdi. Parayı alan kadın ise hemen dükkandan ayrıldı. Durumdan şüphelenen Dede ise kadınlar gittikten sonra güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince dolandırıldığını anladı.

"Kadınları yakalayıp paramı geri aldım"

Aynı yöntemle Nusrettin Dede'yi de dolandırmaya çalışan tırnakçıların kedilerinden yağ istediğini belirten Dede sonrasında yaşananları ise şöyle sürdürdü:

"Dükkanıma gelerek benden yağ istediler. Yağı verdim ve 200 TL'nin üstü olan 150 lirayı geri verdim. Tekrar bana 100 TL uzattı 'bunu bana bozdur' dedi. İki 50 TL yaptım. Tekrar 'bu 50 TL'leri bütünleştir ve bana 5'er liralık yap' dedi. Paraları alıp verirken 100 lirayı cüzdanın altına attı. Sonra tekrar ürünü iade etti ve dükkandan çıktı. Cebimdeki parayı saydım ve paramın eksik olduğunu fark ettim. Parayı alıp vererek kafa karıştırıyorlar. Arkasından koştum ve halıcıya girdiklerini gördüm. Halıcının dükkanı giderek paramı ellerinden aldım. Daha sonra polis çağırdım ve olay yerine gelen polis 7 kişi olduklarını belirledikleri kadınları gözaltına aldı."

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sulama kanalına atlayarak intihar eden gençten geriye 'Eşyalarımı almayın' notu kaldı
Sulama kanalına atlayarak intihar eden gençten geriye "Eşyalarımı almayın" notu kaldı
PKK'lı terörist, çikolata ve kek ambalajlarına gizlediği patlayıcıyla yakalandı
PKK'lı terörist, çikolata ve kek ambalajlarına gizlediği patlayıcıyla yakalandı
Kız arkadaşıyla sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayıp baygınlık geçirdi
Kız arkadaşıyla sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayıp baygınlık geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Boris Johnson Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tırnakçılık yapan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 19:12:07. #1.14#

title