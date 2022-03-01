Tırnak yiyen hırsız yakalandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir apartmandan inşaat malzemeleri çalan ve 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli Taner T. (34), Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu şüpheli Taner T., geçtiğimiz hafta bir apartmanda hırsızlık yaptığı esnada güvenlik kamerasına takılmıştı. Şüphelinin hırsızlık anında tırnak yemesi dikkat çekmişti.

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