Tırmıl Sanayi Sitesinin bozuk yolları onarılıyor
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Tırmıl Sanayi Sitesinin bozuk yolları onarılıyor

22.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:15
Tırmıl Sanayi Sitesinin bozuk yolları onarılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tırmıl Sanayi Sitesinde asfalt çalışması başlatıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tırmıl Sanayi Sitesinde asfalt çalışması başlatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, il genelinde gerçekleştirdiği sıcak asfalt, parke, bordür ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra tahrip olan sokaklarda da asfalt bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Sorunsuz bir üst yapı için yaz boyunca büyük bir özveriyle çalışan ekipler, kent merkezinde sorumluluk alanında bulunan cadde, sokak ve bulvarlarda çalışmalara devam ediyor.

Farklı noktalarda üst yapı yenileme ve bakım çalışması gerçekleştiren ekipler, son olarak Tırmıl Sanayi Sitesinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Sanayi içerisinde deforme olan yollara plan ve program dahilinde sıcak asfaltla müdahale eden ekipler, çalışmalarına devam edecek. - MERSİN

Tırmıl Sanayi Sitesinin bozuk yolları onarılıyor
Tırmıl Sanayi Sitesinin bozuk yolları onarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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