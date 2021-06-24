Tırmanma Sezonu İzmir'de açılıyor

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk yarışı olan İzmir Salados Tırmanma Yarışı, 26-27 Haziran tarihlerinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenleniyor.

Kısa adı İMOK olan İzmir Motorsporları Kulübü tarafından gerçekleştirilecek organizasyonda ulusal klasmanda 21, mahalli klasmanda da 10 olmak üzere 31 sporcu mücadele edecek.

26 Haziran Cumartesi Saat 17:00'de Kemalpaşa Meydanı'nda Kültür Merkezi önünde seremonik start ile başlayacak olan organizasyon, 27 Haziran Pazar günü Sütçüler Köyü ile Beşpınar Köyü arasındaki 5 km. uzunluğundaki parkurda 3 çıkış olarak koşulacak. Otomobillerin motor hacimleri ve tadilatlarına göre 4 ayrı kategoride sınıflandırılacağı yarışta, saat 10.00'da başlayacak antrenman çıkışlarının ardından saat 13.30'da ilk çıkışın startı verilecek.

Sezonun ilk tırmanma yarışı saat 18.40'ta yarışma parkurunda düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: Bültenler