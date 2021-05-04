Pencere korkuluklarından tırmanarak girdiği evleri soyan şüpheli yakalandı
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Pencere korkuluklarından tırmanarak girdiği evleri soyan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel

ADANA'da, pencerelerin demir korkuluklarına tutunarak tırmanıp girdiği iki ayrı evden 3 cep telefonu ve bin 500 TL para çaldığı öne sürülen Yasin Ş. (36), yakalandı.

ADANA'da, pencerelerin demir korkuluklarına tutunarak tırmanıp girdiği iki ayrı evden 3 cep telefonu ve bin 500 TL para çaldığı öne sürülen Yasin Ş. (36), yakalandı. Yasin Ş.'nin evlere tırmandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu Vael H., geçen yıl 18 Eylül'de uyandıktan sonra evdeki 2 cep telefonunun ve cüzdanındaki bin lirasının çalındığını fark etti. Vael H.'nin ihbarı üzerine adrese sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

TIRMANDIĞI ANLAR KAMERADABölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Yasin Ş. olduğunu tespit etti. Yasin Ş.'nin yakın zamanda da Fevzipaşa Mahallesi'ndeki başka bir evden aynı yöntemle bir cep telefonu, 500 TL de para çaldığını saptadı. Yasin Ş.'nin, iki eve de pencerenin demir korkuluklarına tutunarak tırmandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.TUTUKLANDI

Polis, şüpheli Yasin Ş.'yi, adresine yaptığı baskında yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin, kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu, ancak hırsızlık olaylarını gerçekleştirmediğini öne sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Pencere korkuluklarından tırmanarak girdiği evleri soyan şüpheli yakalandı
Pencere korkuluklarından tırmanarak girdiği evleri soyan şüpheli yakalandı
Pencere korkuluklarından tırmanarak girdiği evleri soyan şüpheli yakalandı
Pencere korkuluklarından tırmanarak girdiği evleri soyan şüpheli yakalandı
Pencere korkuluklarından tırmanarak girdiği evleri soyan şüpheli yakalandı
Pencere korkuluklarından tırmanarak girdiği evleri soyan şüpheli yakalandı
Pencere korkuluklarından tırmanarak girdiği evleri soyan şüpheli yakalandı
Pencere korkuluklarından tırmanarak girdiği evleri soyan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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