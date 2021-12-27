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Tırmandığı kayanın üstünde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Tırmandığı kayanın üstünde mahsur kalan kişi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Araklı ilçesinde gezmek için gittiği mezrada tırmandığı kayanın üstünde mahsur kalan vatandaş Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde gezmek için gittiği mezrada tırmandığı kayanın üstünde mahsur kalan vatandaş Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Pervane mahallesinden yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Kestanelik mahallesine gezmek için yürüyen Yavuz Selim Karlıdağ (41) isimli vatandaş, mezradaki Gelin Kayalarına tırmandı. Tırmandığı kayaların üstünde bir süre duran Karlıdağ, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalardan inemeyince 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler kayaların üstünde mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa süredeki çalışmasıyla mahsur kalan Karlıdağ, halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. - TRABZON

Tırmandığı kayanın üstünde mahsur kalan kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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