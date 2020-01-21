Tırmandığı kayalıklardan düşüp yaralandı, AFAD kurtardı
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Tırmandığı kayalıklardan düşüp yaralandı, AFAD kurtardı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, tırmandığı kayalıklardan düşerek, yaralanan ve mahsur kalan Mehmet Kazak, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

21.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:38
Tırmandığı kayalıklardan düşüp yaralandı, AFAD kurtardı

OSMANİYE'nin ilçesinde, tırmandığı kayalıklardan düşerek, yaralanan ve mahsur kalan Mehmet Kazak, ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düziçi ilçesi Köyü'nde yaşanan olayda, kayalıklara tırmanan Mehmet Kazak, dengesini kaybedip, uçuruma yuvarlandı. Yaralanan Kazak, cep telefonuyla 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ulaşamadı. Bölgeye AFADekipleri yönlendirildi. Ekiplerin, yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kurtarılan Kazak, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 


Kaynak: DHA
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