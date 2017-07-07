Tırlarla Suriye'ye Götürüldü

Suriye geçici hükümeti tarafından yurt dışından alınan ve gemilerle İskenderun'a getirilen kamyonet tipi arazi araçları ile otomobiller, tırlarla Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye sevk edildi. Suriye geçici hükümeti tarafından yurt dışından alınan kamyonet tipi arazi araçları ile otomobiller, gemilerle İskenderun'a getirildi. Burada çekici tırlara yüklenen araçlar Kilis'e getirildi. Çok sayıda arazi tipi araç ile otomobil, tırlarla Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Azez ilçesine sevk edildi. Araçların Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kullanılacağı öğrenildi.



(Mehmet Ali Dağ / İHA)