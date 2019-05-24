Tırların arasında kalan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi

Bilecik'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli-Bilecik kara yolu Gülümbe rampaları mevkisinde Üzeyir Atasoy'un kullandığı 66 LG 935 tır, havanın yağışlı olması nedeniyle kaydı.

Tır, karşı şeritten gelen Gökhan Uçman'ın kullandığı 08 K 0693 plakalı tıra ve sollama yapan Fevzi Bağlan'ın (70) kontrolündeki 11 EN 325 plakalı otomobile çarptı.

İki tır arasında kalan otomobilin sürücüsü Fevzi Bağlan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA