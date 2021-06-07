Tırla otomobilin çarpıştığı kazda 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İzmir-Ankara karayolunda Sedat Darı'nın (54) kullandığı 45 M 2928 plakalı tır, garaj kavşağında Hasan Can Kazak yönetimindeki 45 PU 816 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Kazak ile otomobilde sıkışan Bekir Sönmez (18), itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sönmez'in durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen