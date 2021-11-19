Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli mahallinde meydana geldi. İddiaya göre, O.A. idaresindeki özel bir lojistik firmasına ait 59 DJ 779 plakalı tır, D.A.U. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır devrilirken, iki araç da kullanılamaz hale geldi. Yaralı tır sürücüsü O.A., olay yerine çağrılan ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise yaralamalı kazaya ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bir yıl önce 4 kişiyi canından etmişti! Aynı otomobil, bu kez kendine mezar oldu

Bir yıl önce 4 kişiyi canından etmişti! Aynı otomobil, bu kez kendine mezar oldu

 3 yaşındaki yörük kızı Müslüme'den 9 gündür haber yok! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

3 yaşındaki yörük kızı Müslüme'den 9 gündür haber yok! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

 Evlilik hazırlığı yapan genç, kazada hayatını kaybetti! Geriye, kız arkadaşına evlilik teklifi ettiği anların görüntüsü kaldı

Evlilik hazırlığı yapan genç, kazada hayatını kaybetti! Geriye, kız arkadaşına evlilik teklifi ettiği anların görüntüsü kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title