Tırla otobüs çarpıştı 6 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tırla otobüs çarpıştı 6 yaralı

23.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 23.10.2020 10:40

Tırla otobüs çarpıştı 6 yaralı Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsüyle tır çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

Tırla otobüs çarpıştı 6 yaralı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsüyle tır çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesi Kızıldağ geçişinde meydana geldi. Kazada Sivas istikametine gitmekte olan N.A. yönetimindeki 25 AAP 213 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelmekte olan İ.T. yönetimindeki 76 AP 861 plakalı tır çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İmranlı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile inceleme başlatıldı.

Tırla otobüs çarpıştı 6 yaralı
Tırla otobüs çarpıştı 6 yaralı
Tırla otobüs çarpıştı 6 yaralı
Tırla otobüs çarpıştı 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Vladimir Putin Engin Yıldırım Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Halil Sezai Sinem Kobal Hakan Taşıyan
Spor Yücel İldiz Serdar Aziz Eddie Newton Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Avrupa Ermeni Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tırla otobüs çarpıştı 6 yaralı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 10:40:12. #1.15#
title