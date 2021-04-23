Tırla motosiklet çarpıştı: Binlerce tuğla yola savruldu
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Tırla motosiklet çarpıştı: Binlerce tuğla yola savruldu

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS - Haberler | 3. Sayfa

Tırla motosiklet çarpıştı: Binlerce tuğla yola savruldu -Tırla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, yola savrulan tuğlalardan dolayı yarım saat kapandı Afyonkarahisar'da tuğla yüklü tır ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kazada tırın dorsesindeki binlerce...

Tırla motosiklet çarpıştı: Binlerce tuğla yola savruldu

-Tırla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, yola savrulan tuğlalardan dolayı yarım saat kapandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tuğla yüklü tır ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kazada tırın dorsesindeki binlerce tuğla ise yola savruldu.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Gümüşkent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan T., idaresindeki 03DF 525 plakalı tır henüz belirlenemeyen sebepten ötürü kavşakta Harun K., yönetimindeki 03 ABA 845 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırdı.

Kazada kamyonun dosrsesindeki binlerce tuğla ise yola savruldu. Olay yerine gelen polis trafik güvenliğini sağlayarak, tuğlaların savrulduğu yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Bölgeye gelen iş makineleri ile işçiler ile karayoluna savrulan tuğlalar temizlendikten sonra yol tekrar ulaşıma açıldı.

Tırla motosiklet çarpıştı: Binlerce tuğla yola savruldu
Tırla motosiklet çarpıştı: Binlerce tuğla yola savruldu
Tırla motosiklet çarpıştı: Binlerce tuğla yola savruldu
Tırla motosiklet çarpıştı: Binlerce tuğla yola savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS

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