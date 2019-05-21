Tırla Çarpışıp İkiye Bölünen Traktörden Yaralı Kurtuldu
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla çarpışarak ikiye bölünün traktörün sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla çarpışarak ikiye bölünün traktörün sürücüsü yaralandı.
Yusuf S'nin kullandığı 46 AR 548 plakalı tır, Nurdağı-Kahramanmaraş yol ayrımında Ejder Polat idaresindeki 55 PM 932 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı. Polat, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü Yusuf S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA