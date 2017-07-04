Tırla Çarpışan Tankerde Patlama - Tankerde Meydana Gelen Patlama Anının Cep Telefonu Görüntüsü

- Kazadan sonra alev alan tankerin patlama anının vatandaşlar tarafından çekilen görüntüleri DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan tırla çarpışan yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.