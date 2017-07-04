Tırla Çarpışan Tankerde Patlama: 3 Ölü, 4 Yaralı (3)

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan tırla çarpışan yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Denizli-Aydın karayolunda, Sarayköy ilçe merkezinin Aydın yönündeki çıkışında orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan bir tırla yakıt tankeri çarpıştı.



Çarpışmanın ardından yakıt tankeri büyük bir gürültüyle patladı. Daha sonra yangın çıktı.



Ayrıca yoldan geçen en az 4 araçta da yangın başladı.



Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Öte yandan kazanın ardından çift yönlü olarak yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılan Denizli-Aydın karayolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından açıldı.



Olay yerinde incelemesini sürdüren ekipler kazayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.



Yanan araçlardan çıkan 3 ceset otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazanın Denizli Büyükşehir Belediyesine ait dozer taşıyan tırın karayolunda dönmek istediği sırada yakıt yüklü tankerin duramayarak çarptığı iddia edildi. Kazanın ardından meydana gelen patlamada yoldan geçen araçlarında zarar gördüğü belirtildi.



Patlama nedeniyle tankerden kopan parçaların yaklaşık 1 kilometrelik alana saçıldığı bildirildi.



Kazada yaralananların kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.



Kazayı cep telefonuyla canlı olarak sosyal medyadan yayınlamış



Kazayı görerek yolda duran Ersin Dere cep telefonuyla sosyal paylaşım sitesinden canlı yayın yaparak patlama anını görüntüledi. Görüntülerde kazayı anlatan Dere, patlamayla birlikte otomobiline kaçması yer aldı.