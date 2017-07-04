Tırla Çarpışan Tankerde Patlama: 3 Ölü, 4 Yaralı (2)

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan tırla çarpışan yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Denizli-Aydın karayolu Sarayköy ilçe merkezi çıkışında Sarayköy ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer yüklenen tırla yakıt tankeri çarpıştı.



Çarpışmanın ardından yakıt tankeri büyük bir gürültüyle patladı.



Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Olay nedeniyle yoldan geçen en az 4 araçta yangın çıktı.



Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü olay yerinde trafik akışı çift yönlü olarak kapatıldı.



"Burası savaş alanına dönmüş durumda"



AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.



Milletvekili Tin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra başlayan yangınla ilgili basın mensuplarına bilgi verdiği sırada patlama olduğunu söyledi.



Kazayla ilgili bilgileri paylaşan Tin, "İlk belirlemelere göre 3 ölü, 4 yaralı var. Burası savaş alanına dönmüş durumda. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Müdahale ediliyor. Şu anda biz de şaşırmış durumdayız. Yangını söndürmek üzere çalışma yapılırken ana yol üzerinde bu felaketin yaşanıyor olması bizi tedirgin ediyor." diye konuştu.