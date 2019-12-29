Tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
29.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:26
Tokat'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Doğan Çakır idaresindeki 55 K 8827 plakalı tır, Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında Tuncay Tan yönetimindeki 60 AAZ 734 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Huriye ve kızı Tuğçe Tan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA