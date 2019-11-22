22.11.2019 21:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:46

Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19.00 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi Kocakurt köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametinden Malatya istikametine ilerlemekte olan S. M. İdaresindeki 34 BIU 493 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen sürücüsü belirlemeyen 60 HN 249 plakalı tır çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil hurdaya döndü. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaralıyı hurdaya dönen otomobilden çıkarmakta güçlük çekince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kangal belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrası yaralı 1 buçuk saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA