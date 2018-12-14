Tırla Çarpışan Lüks Otomobil Alev Alev Yandı: 1 Yaralı

Samsun'da TIR'la lüks otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesinde gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Remzi Görür idaresindeki 37 RD 018 mermer yüklü tır, Samsun-Ordu Karayolu Gelemen mevkisindeki kavşakta aynı yönde giden Uğur Gümüş yönetiminde ki 55 ABB 891 plakalı lüks otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, alev alev yandı. Olay yerine itfaiye çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Savrulan otomobilde bulunan Gümüş, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun'un Ordu istikameti uzun süre trafiğe kapalı kalırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.