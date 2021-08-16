Tirkeş'te Yeni Nesil Su Sayaçlarının Montajına Başlandı
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Tirkeş'te Yeni Nesil Su Sayaçlarının Montajına Başlandı

Tirkeş'te Yeni Nesil Su Sayaçlarının Montajına Başlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, alt ve üstyapısı yenilenen Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş mahallesindeki su sayaçlarının yeni nesil uzaktan okumalı mekanik su sayaçlarıyla değişimine ve parsel dışına alınarak muhafaza kutularının montaj çalışmalarına başladı.

Mahallede sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, yapılan bu çalışmalar için vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, alt ve üstyapısı yenilenen mahallelerdeki su sayaçlarının yeni nesil uzaktan okumalı mekanik su sayaçlarıyla değişimine ve parsel dışarısına alınarak muhafaza kutularının montaj işlemlerine devam ediyor. Bu kapsamda alt ve üstyapısı MASKİ tarafından yenilenen Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş mahallesinde su sayaçlarının değişimi ve muhafaza kutularının montaj çalışmaları başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş bu sistem ile vatandaşlara daha kaliteli hizmet götürüleceğini bildirdi. Daire Başkanı Akbaş'a Saruhanlı İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan ve teknik personel de eşlik etti.

MASKİ'nin Hizmet Kalitesi Artacak

Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hedefleri doğrultusunda vatandaşa verilen hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Özellikle kırsal mahallelerimizde su sayaçlarının evlerin bahçelerinde kalmasından dolayı sayaç okuma konusunda sorunlar yaşanabiliyordu. Yeni nesil uzaktan okumalı mekanik sayaçlar sayesinde personelimiz araç içerisinde ya da sokakta yürüyerek okuma işlemini gerçekleştirebilecek. Hem personelimiz daha kısa sürede okuma işlemlerini gerçekleştirecek hem de MASKİ olarak kamusal kaynakların korunmasında ciddi oranda tasarruf sağlayacağız. Yaptığımız bu çalışmalardan dolayı da vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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